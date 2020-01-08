Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С российской стороны в мероприятии также принимают участие министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, которые выступили с докладами перед церемонией начала поставок по газопроводу. Кроме того, участникам мероприятия показали видео-презентацию проекта. В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.