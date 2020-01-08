В посольстве Ирана в Армении открыта Книга соболезнований в связи с кончиной Касема Сулеймани

В посольстве Исламской Республики Иран в Республике Армения открыта Книга соболезнований по случаю смерти Касема Сулеймани. Как сообщает Арменпресс, перед посольством также прошла церемония зажжения свечей.

«Сегодняшняя Книга соболезнований открывается по случаю смерти генерала-полковника Касема Сулеймани. Генерал Сулеймани и его союзники сыграли важную роль в борьбе с террористами в Ираке и Сирии. Своим самопожертвованием они спасли тысячи жизней в Ираке и Сирии», - сказал заместитель посла Али Мохаммад Мотаги.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян выразил надежду, что напряженность в регионе ослабнет.

«От имени правительства Республики Армения я выражаю свои глубокие соболезнования правительству и народу Ирана в связи с кончиной Касема Сулеймани и выражаю надежду, что дальнейшая напряженность в скором времени ослабнет», - сказал министр.

Книга соболезнований будет открыта также завтра с 11:00 до 13:00.

Фото: Айка Манукяна



3 января Касем Сулеймани был убит при нанесении удара ВВС США в окрестностях международного аэропорта Багдада. Распоряжение нанести удар был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Вооруженные силы США заявили, что это была оборонительная операция для предотвращения дальнейшей атаки на интересы США в регионе. США считают Сулеймани ответственным за одобрение проведения акций протеста 31 декабря перед посольством США в Багдаде, а президент США Трамп отметил, что Солейман “убил или тяжело ранил тысячи американцев”. Иранский телеканал “Press TV” сообщил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал жестко ответить виновным в убийстве Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона отомстят США. Хаменеи объявил 3 дня национального траура.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США. Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и ВС США сообщил, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейшего развития событий, а глава Госдепартамента Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон учел любой ответ, который может последовать со стороны Ирана.

Министерство иностранных дел Армении в своем заявлении выразило глубокую озабоченность в связи с событиями в Багдаде, отметив, что они могут поставить под угрозу региональный мир и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. “Армения выступает исключительно с позиций разрядки ситуации мирными средствами”, - заявили в МИД Армении.