Азиатские индексы - 08-01-20

ТОКИО, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.91% и составил 23204.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.16% и составил 1701.40 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 3066.89 пункта, а HANG SENG снизился на 0.82% и составил 28087.92 пункта.