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В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись немногим более полутора часов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча лидеров началась около 13.30 по местному времени и завершилась чуть позже 15.00. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.

Сообщалось, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в ближневосточном регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.

 

 




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