Отмена пошлин на ввоз личных вещей: обсуждается новая инициатива по стимулированию репатриации

Возвращающиеся в Армению могут ввозить свои личные вещи без каких-либо пошлин и налогов. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил член парламентской фракции “Мой шаг” Сисак Габриелян.

“Дорогие соотечественники, эмигрировавшие за рубеж, являетесь ли вы гражданином РА или нет, состоите ли вы на учете в РА или нет, если вы в течение 3 лет (будет уточнена соответствующая программа) не приживали в Армении и хотите постоянно жить на родине, то без каких-либо таможенных пошлин и налогов вы можете импортировать свои личные вещи: технику, мебель, одежду... и т.д. А также автомобиль, принадлежащий вам как минимум в течение 6 месяцев до приезда. В результате командной работы, которая велась около полугода, проект, стимулирующий репатриацию, уже в обращении”, - отметил Сисак Габриелян, подчеркнув, что льготы на этом не ограничиваются. В ближайшее время он представит подробности об этой инициативе.

За содействие разработке проекта Сисак Габриелян выразил благодарность председателю КГД РА Давиду Ананяну, профессиональному персоналу таможенной службы РА, начальнику паспортно-визового управления Полиции РА Мнацакану Бичахчяну, главному уполномоченному по делам диаспоры Заре Синаняну и нынешнему министру юстиции РА Рустаму Бадасяну.