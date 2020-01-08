Министр обороны Армении принял посла Польши в Республике Армения

Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 января принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в Армении Павла Чеплаки и военного атташе полковника Кшиштофа Миколайеки в связи с завершением его миссии в Армении. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Давид Тоноян поблагодарил полковника Миколайека за усилия в деле развития армяно-польского сотрудничества в сфере обороны, в результате чего стало возможным восстановления сотрудничества в формате ежегодного планирования и инициирование новых сфер сотрудничества.

Посол Чеплак подтвердил готовность польской стороны развивать взаимодействие и отметил важность подписания Соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран, которое уже согласовано сторонами.

В ходе встречи были обсуждены также и вопросы, касающиеся последних региональных развитий.