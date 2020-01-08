Польша эвакуировала своего посла из Ирака

Посол Польши в Иране Беата Пенкса эвакуирована из Ирака. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

"Я могу подтвердить, что посол вернулась из Ирака и сегодня находится в Варшаве", - сказал замминистра.

"Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну", - добавил он.