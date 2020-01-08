Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Польша эвакуировала своего посла из Ирака

Польша эвакуировала своего посла из Ирака

Посол Польши в Иране Беата Пенкса эвакуирована из Ирака. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

"Я могу подтвердить, что посол вернулась из Ирака и сегодня находится в Варшаве", - сказал замминистра.

"Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну", - добавил он.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации