Время в Ереване: 11:07:36,   9 Январь

В Лозанне стартуют юношеские Олимпийские игры

В Лозанне стартуют юношеские Олимпийские игры

В швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские игры.

Как передает Арменпресс, Армению на этих играх представляет 16-летний лыжник Спартак Восканян, который примет участие в двух стартах - в скоростной гонке и в классическом стиле на 10 км.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года. На них выступят 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из более чем 70 стран. Все билеты на церемонию открытия Олимпиады Лозанны-2020 были раскуплены в первый же день продажи. Вход на все спортивные мероприятия и церемонии награждения победителей зимних юношеских Олимпийских игр будет свободным.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации