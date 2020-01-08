В Лозанне стартуют юношеские Олимпийские игры

В швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские игры.

Как передает Арменпресс, Армению на этих играх представляет 16-летний лыжник Спартак Восканян, который примет участие в двух стартах - в скоростной гонке и в классическом стиле на 10 км.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года. На них выступят 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из более чем 70 стран. Все билеты на церемонию открытия Олимпиады Лозанны-2020 были раскуплены в первый же день продажи. Вход на все спортивные мероприятия и церемонии награждения победителей зимних юношеских Олимпийских игр будет свободным.