Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху с трибуны форума, трансляция которого велась в интернете.

Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке.

По данным израильских СМИ, в среду состоится заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности, на котором представители министерств и главы спецслужб и силовых структур обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе после иранского удара по американской военной базе в ночь на 8 января.

Нетаньяху также вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.