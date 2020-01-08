Авиакомпания “Armenia Airways” продолжит выполнять рейсы Ереван-Тегеран-Ереван

Авиакомпания “Armenia Airways”, осуществляющая регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван, не собирается прекращать или откладывать рейсы. Об этом в беседе с Арменпресс сказал генеральный директор авиакомпании Арлен Давудян.

“Мы не планируем приостанавливать полеты, поскольку нет ничего особо серьезного”, - сказал Давудян.

На вопрос, не беспокоит ли его вопрос безопасности, Давудян ответил отрицательно. По его словам, полеты будут продолжаться так, как и планировалось.

8 января самолет из Еревана в Тегеран вылетел в 11: 00, самолет, прибывающий из Тегерана в Ереван, приземлился в 15: 08. По словам генерального директора, следующий полет авиакомпании запланирован на пятницу, 10 января.

Самолет “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, перевозивший 176 человек, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства ИРНА, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана. Как сообщило агентство “Рейтер”, несколько крупных авиакомпаний также приостановили полеты в Иран и Ирак, в их числе и немецкая авиакомпания “Луфтханза”, “Эмираты” в Дубае и бюджетная “Флайдубай”.