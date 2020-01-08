Роухани: иранская атомная промышленность будет работать без ограничений и в мирном русле

Атомная программа Ирана после пятого этапа сокращения им своих обязательств, взятых на себя в рамках ядерной сделки, будет носить мирный характер. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент страны Хасан Роухани.

"Пятый этап правительства по сокращению своих обязательств по ядерной сделке стал важным шагом на пути развития мирной атомной программы", - приводит его слова президентская пресс-служба. По словам Роухани, "Тегеран объявил всему миру, что отныне деятельность Организации атомной энергии Ирана ничем не ограничена".

5 января исламская республика объявила о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.