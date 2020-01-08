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В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"

В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"

Премьер-министр Ирака Адел Абдул-Махди заявил об угрозе "опустошительной тотальной войны". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Al Arabiya.

Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только в войне в Ираке, но и к общемировому конфликту.

По словам иракского премьера, перед нанесением удара по американским базам Тегеран оповестил Багдад о своих планах, конкретные цели при этом не назывались.

 




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