Боррель заявил, что ситуация вокруг Ирана ведет к срыву усилий по стабилизации региона

Ситуация вокруг Ирана ставит под угрозу усилия последних лет по стабилизации региона и борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Одно нам ясно - текущие события ставят под угрозу усилия последних лет [по стабилизации региона], а также имеют последствия для важной работы коалиции против "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал он, подчеркнув, что эскалация насилия невыгодна никому.

Боррель отметил, что главы МИД 28 стран Евросоюза обсудят на экстренном заседании 10 января ситуацию вокруг Ирана. "Мы обсудим, что ЕС может сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы стабилизировать регион", - проинформировал он.

Боррель сообщил, что коллегия Еврокомиссии рассмотрела в том числе вопрос, связанный с иранской ядерной сделкой. "Мы также обсудили Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе], который сегодня важнее, чем когда-либо. Я пригласил министра [иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада] Зарифа в Брюссель. Возможно, мы встретимся скоро", - добавил он.