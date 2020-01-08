В праздничные дни от взрывов и фейерверков пострадали 95 человек

В праздничные дни, с 31 декабря по 7 января, в медицинские центры республики обратились 95 человек, пострадавших от взрывчаток и фейерверков. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

В медицинские центры республики обратились:

29 (30%) детей (7 - 14 лет), 11 (12%) подростков (15 - 17 лет) и 55 (58%) взрослых (18 лет и старше)

89 (94%) мужчин и 6 (6%) представителей женского пола

С травмами запястья и предплечья, 18 (19%) , с различными травмами передней части головы (глаз, ущей, лба, губ), 2 (2%) с травмами нижних конечностей, 1 (1%) человек с травмой в области ягодиц.

“При неправильном использовании фейерверков и взрывчатых веществ вы ставите под угрозу собственное здоровье”, - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Армении.