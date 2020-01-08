По факту смерти военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело

6 января 2020 г., около 15: 00 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части МО РА военнослужащий-контрактник Гегам Викторович Хачатрян, произведя выстрел из закрепленного за ним пулемета, нанес себе смертельное огнестрельное ранение. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По данному факту в 6-ом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса РА.

Предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования инцидента.