Первое совещание губернатора в этом году прошло с насыщенной повесткой дня

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян провел первое рабочее совещание 2020 года, в ходе которого были обсуждены первоочередные задачи этого года и ряд других важных вопросов. Как сообщает Арменпресс, губернатор поздравил сотрудников областной администрации с Новым годом и Рождеством, а также с первым рабочим днем года, пожелав им личных и трудовых успехов. Затем Гнел Саносян перешел к вопросам повестки дня, дав соответствующие поручения подразделениям областной администрации. “Нас ждет напряженный и насыщенный рабочий год. Поэтому мы все должны по-новому взглянуть на нашу работу, попытаться идти вперед твердыми шагами и новыми достижениями. Подразделения областной администрации должны быть в роли инициатора, не ждать наших поручений и указаний. Я думаю, что удовлетворительные результаты прошлого года мы сможем заметно увеличить, зафиксировать новые и ощутимые достижения. Как говорится, все к работе”, - обратился к сотрудникам областной администрации губернатор.

Коснувшись вопроса отопления школьных и дошкольных учреждений, Гнел Саносян поручил обеспечить достаточную температуру, постоянно измерять температуру в классных комнатах. Следующий вопрос повестки дня касался учета поголовья скота. “В этом вопросе нужно быть последовательными до конца и констатировать лишь реалистичные цифры, чтобы суметь безупречно осуществить мероприятия по борьбе с эпидемиями скота, поскольку вакцины предоставляются государством в размере учтенного поголовья скота. Все мы помним, к каким последствиям в прошлом приводили неверно представленные отчеты”, - отметил губернатор. Он также подчеркнул важность организации процесса составления и принятия заявок на субвенциальные программы в сжатые сроки. “Мы и в этом году должны реализовать большое количество субвенциальных программ, опережая показатели прошлого года. С этого момента мы должны быть инициаторами, заранее изучив и уточнив финансовые возможности и проекты общин, чтобы убедиться, насколько реалистичны эти программы. С другой стороны, мы должны сделать все возможное, чтобы с ранней весны мы смогли дать старт строительным работам”, - подчеркнул Гнел Саносян.

В ходе совещания были обсуждены также вопросы, связанные с вывозом мусора, сбором собственных доходов местных бюджетов, проведением арендных тендеров и сбором арендной платы, уточнением или пересмотром арендных договоров в некоторых региональных учреждениях.

Хосров Хлгатян