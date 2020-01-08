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Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Европейские союзники ожидают ответных шагов Вашингтона, реакция альянса последует после этого", - сказал он,

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"США принимают самостоятельные решения по Ирану, не консультируясь с НАТО, как это было со всеми последними авиаударами. В этих условиях альянс ждет реакции Вашингтона", - отметил другой дипломат.

Ряд стран НАТО во вторник начали эвакуацию из Багдада своих военных из состава небоевой Миссии НАТО в Ираке (NMI), в рамках которой 500 инструкторов из разных государств альянса обучали иракских военных.

 

 




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