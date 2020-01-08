Рабочая группа Министерства здравоохранения Армении в Маралике встретится с медперсоналом

Рабочая группа Министерства здравоохранения РА выехала в Маралик, чтобы встретиться с медперсоналом местного центра здоровья и родильного отделения, которые перекрыли дорогу. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министерства Алина Никогосян.

По ее заверению, министерство следит за событиями в Маралике, где сотрудники роддома и больницы перекрыли дорогу.

Жители укрупненной общины Ани Ширакской области с утра 8 января перекрыли участок дороги Гюмри-Ереван-Маралик. Жители требуют отменить решение о закрытии родильного отделения в Центре здоровья Маралика. Во время визита в Гюмри в конце года министр здравоохранения Арсен Торосян, коснувшись Центра здоровья Маралика и, в частности, деятельности роддома, отметил, что в Маралике, по всей вероятности, будет осуществляться только первичная охрана здоровья.

Разъяснение Министерства по этому вопросу заключается в следующем: служба родовспоможения не имеет оперирующего акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и неонатолога, что само по себе представляет потенциальную опасность для рожениц и новорожденных, так как любые роды, даже не осложненные, могут иметь непредсказуемый ход и потребовать немедленного вмешательства специализированного медперсонала с соответствующей квалификацией. “Учитывая вышесказанное, жителям гораздо безопаснее обратиться к службе скорой помощи и перевезти роженицу в ближайшее медучреждение, осуществляющее круглосуточное дежурство, имеющее высокий профессиональный потенциал и оборудование, что будет способствовать политике Министерства здравоохранения, направленной на снижение материнской и младенческой смертности”, - сообщили в министерстве.

Кроме того, согласно критериям оценки медицинских организаций роддомов первого уровня, утвержденным приказом министра здравоохранения от 30 июля 2018 года № 1941-а, для деятельности роддома первого уровня необходимо обеспечение как минимум 150 родов в год, в то время как в акушерской службе Центра здоровья Маралика это число в 2018 году составило 126, а в 2019 году тенденция снижения рождений продолжилась и достигла 105.

‘Установленная цифра не случайна, поскольку в случае меньшего числа родов деятельность организации, осуществляющей родовспоможение, неоправдана с точки зрения затрат-эффективности и, что более важно, профилактики материнской и неонатальной смертности и заболеваемости, поскольку опыт показывает, что небольшое число родов с течением времени неизбежно приводит к потере профессиональной квалификации персонала”, - сообщили в министерстве, добавив, что это касается всех тех роддомов, которые не соответствовали этим требованиям, за исключением некоторых, обусловленных географическим положением.

Роддом Мараликского центра здоровья, обслуживающий 17 сельских общин с января не финансируется, что вызвало недовольство не только 12 сотрудников роддома, но и жителей близлежащих общин. На встречу с жителями выехал и губернатор Ширака Тигран Петросян.