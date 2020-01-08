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Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке

Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке

Кризис в ближневосточном регионе оказывает влияние и на Евросоюз, Еврокомиссия призывает остановить применение оружия, чтобы дать место диалогу, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге.

Утром в среду состоялось специальное заседание коллегии еврокомиссаров, где обсуждалась ситуация, связанная с событиями на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии, сказала она. Коллегия – это руководящий орган Еврокомиссии, в который входят по одному представителю от каждой страны ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Текущий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас. Использование оружия должно остановиться сейчас, чтобы дать место диалогу", - сказала фон дер Ляйен.

 

 




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БелТА

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