Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского самолета в Иране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям и родным погибших в авиакатастрофе, произошедшей вблизи тегеранского аэропорта. Как передает Арменпресс, Никол Пашинян сделал запись в своем микроблоге в Twitter.

“С большой болью узнал о крушении гражданского самолета вблизи тегеранского аэропорта. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и родным погибших в результате этой трагической аварии”, - написал премьер-министр РА.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана. По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев.