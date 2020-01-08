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Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского самолета в Иране

Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского самолета в Иране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям и родным погибших в авиакатастрофе, произошедшей вблизи тегеранского аэропорта. Как передает Арменпресс, Никол Пашинян сделал запись в своем микроблоге в Twitter.

“С большой болью узнал о крушении гражданского самолета вблизи тегеранского аэропорта. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и родным погибших в результате этой трагической аварии”, - написал премьер-министр РА.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана. По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.  По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев.




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БелТА

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