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Обнаружен второй черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Обнаружен второй черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Иранская сторона обнаружила второй бортовой самописец разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737. Об этом в среду заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде.

"Второй черный ящик самолета Boeing 737 был обнаружен командой спасателей", - цитирует его агентство Fars.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 




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