Власти Ирана, вероятнее всего, не стремились к тому, чтобы при ракетных ударах по базам в Ираке погибли американские военные. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в среду на сайте телеканала CNN.

По мнению его аналитиков, цель атаки, скорее всего, не состояла в том, чтобы "убить как можно больше американцев". Как констатируется в материале, удар был нанесен ночью, когда военные США по большей части спят. Как полагают авторы, при ударе днем шансы на то, что кто-то из американцев пострадает, были бы выше.

Как отмечают аналитики CNN, иранские власти, вероятно, рассчитывали бросить вызов США с минимальным риском значительной эскалации конфликта. Авторы также не исключают, что руководство Ирана могло переоценить возможности вооруженных сил республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более десятка ракет.