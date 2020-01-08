Театральный фестиваль “Пять вечеров на Кипре” начнется показом спектакля Общенационального театра

7 февраля показом спектакля “Лю-Бёф” Общенационального театра им. Соса Саркисяна открылся Международный театральный фестиваль “Пять вечеров на Кипре”, который будет проходить с 7 по 9 февраля и с 14 по 16 февраля.

В беседе с корреспондентом Арменпресс ответственная по связям с общественностью театра “Амазгаин” Виктория Багоян сказала, что в фестивале участвуют театральные труппы из России, Казахстана, Беларуси и добавила, что театральная труппа в марте будет гастролировать в Беларуси, в апреле - в Санкт-Петербурге.