Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение,сообщает Арменпресс со ссылкой на .

При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они (США - ИФ) сделали", - отметил иранский лидер.