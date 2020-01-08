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Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение,сообщает Арменпресс со ссылкой на .

При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они (США - ИФ) сделали", - отметил иранский лидер.

 




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