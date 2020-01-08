Жители Маралика перекрыли дорогу Гюмри-Ереван

Жители укрупненной общины Ани Ширакской области утром 8 января перекрыли участок дороги Гюмри-Ереван-Маралик. Жители требуют отменить решение о закрытии родильного отделения в Центре здоровья Маралика.

Как сообщает Арменпресс, роддом Центра здоровья Маралика, обслуживающего 17 сельских общин, с января не финансируется, что вызвало недовольство не только 12 сотрудников роддома, но и жителей близлежащих общин. На встречу с жителями выевхал и губернатор Ширака Тигран Петросян, жители ждут представителя Министерства здравоохранения РА.

Во время визита в Гюмри в конце года министр здравоохранения Арсен Торосян, коснувшись Центра здоровья Маралика и, в частности, деятельности роддома, отметил, что в Маралике, по всей вероятности, будет осуществляться только первичная охрана здоровья.

Арменуи Мхоян