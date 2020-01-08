Международные авиалинии Украины приостанавливают полеты в Иран на неопределенный срок

Компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение на неопределенное время приостановить полеты в Иран.

Как передает Арменпресс, об этом 8 января на пресс-конференции в киевском аэропорту “Борисполь” сообщил официальный представитель авиакомпании.

“Принято решение на неопределенное время приостановить полеты в Иран”, - отметил он.

Представители авиакомпании сообщили, что самолет, потерпевший крушение в Тегеране, прошел последний техосмотр 6 января, в ходе которого никаких проблем не было обнаружено.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана. По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность. Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.