Число погибших от кори в ДРК превысило шесть тысяч человек

Число погибших от кори в Демократической республике Конго превысило 6 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В декабре 2019 года сообщалось о 5 тысячах человек, скончавшихся с начала года в результате эпидемии кори в 26 провинциях ДР Конго, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным организации, в 2019 году более 18 миллионов детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори в ДРК. Именно данная группа населения является наиболее уязвимой к заболеванию: 25% зарегистрированных случаев кори приходится на них. "Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Однако чтобы по-настоящему преуспеть, мы должны удостовериться, что ни один ребенок не подвергается неоправданному смертельному риску от заболевания, которое можно легко предотвратить при помощи вакцинации", - заявил региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти (Matshidiso Moeti).