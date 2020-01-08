Изменение времени посадки самолета из Тегерана в Ереван не предусмотрено

В аэропорту “Звартноц” 8 января прибытие самолета, следующего рейсом Тегерана - Ереван ожидается в предусмотренное время, на данный момент никаких изменений нет.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила ответственная по связям с общественностью аэропорта Сатеник Ованнисян.

“Ожидается, что самолет из Тегерана в Ереван приземлится в предусмотренное время”, - сказала Ованнисян.

“Предусмотренное время посадки в Ереване – 15:00. По словам Ованнисян, на данный момент никаких изменений нет. Из Еревана в Тегеран самолет вылетел 8 января в 11: 00. Для дальнейшего ознакомления с возможными деталями Ованнисян призвала следить за расписанием.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.