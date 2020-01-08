Омбудсмен РА направил телеграмму соболезнования комиссару по правам человека Верховной Рады Украины

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил телеграмму соболезнования комиссару по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в связи с крушением самолета “Boeing-737” компании “Международные авиалинии Украины”, следовавшего из Тегерана в Киев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил офис защитника прав человека Армении.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.