В праздничные дни детские спектакли обогатили будни детей

Театры Еревана и областей продолжают свою деятельность и на каникулах, делая Новогодние праздники интереснее и волшебнее.

Как передает Арменпресс, в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна с 29 декабря по 12 января идет музыкальный спектакль “Аладин”, который может заинтересовать не только детей, но и взрослых.

10 января в театре дети смогут посмотреть детский спектакль “Ледяное сердце”.

Дети смогут встретиться с Дедом Морозом в рамках новогоднего интерактивного спектакля “Двадцать 20”, который состоится 8 января в Малом театре.

В тот же день в Государственном камерном музыкальном театре будет представлена музыкальная постановка “Подарок Деду Морозу”, основанная на сказке Корнея Чуковского.

В Артистическом театре Мгера Мкртчяна малыши могут оказаться в сказочной атмосфере спектакля “Золушка” и пообщаться с любимыми героями.

В государственном кукольном театре им. Туманяна 11-12 января дети на “Полярном экспрессе” отправятся к Деду Морозу и встретятся с многочисленными чудесами.

В Государственном театре музыкальной комедии им. Пароняна 8 января будет представлена детская музыкальная постановка "”Бременские музыканты” по одноименной сказке братьев Гримм.

С “Зимними приключениями Сушо” дети смогут познакомиться 8 января в Государственном театре марионеток.

18 января в Русском драматическом театре им. Станиславского будет показан одноименный спектакль по сказке Андерсена “Снежная королева”.

В государственном драматическом театре Гюмри им. В. Ачемяна 13 января малыши смогут посмотреть детский новогодний спектакль “Малыш и Карлсон”.

13 января в Государственном драматическом театре Гориса будет представлена музыкальная сказка-спектакль “Новогодние приключения Гринча”, в котором малыши не только смогут побывать в сказке Гринча, но и смогут сфотографироваться в удивительном домике Деда Мороза.