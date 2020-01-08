“Aннулирование иранских дат”: посольство США опубликовало заявление с таким названием

Из-за недавних событий на Ближнем Востоке посольство США в Ереване временно приостановило некоторые визовые услуги. Как передает Арменпресс, заявление посольства было опубликовано на трех языках - армянском, английском и фарси. Хотя в тексте заявления нет слов “Иран” или “иранцы”, однако в ссылке отмечается “Aннулирование иранских дат”, то же название носит и файл заявления. Посольство США в Армении предоставляет услуги по выдаче виз и гражданам Ирана.

Посольство сообщает, что в случае отмены собеседования в посольстве рекомендуется следить за сайтом их назначения, чтобы взять новый день для собеседования. “В случае назначения нового дня собеседования в посольстве, граждане получат письма по электронной почте. Посольство будет назначать новые дни собеседований при первой же возможности”, - говорится в сообщении посольства.

Сообщается также, что внесены изменения и в процедуру въезда на территорию посольства. В частности, консульский отдел посольства США в Ереване сообщает абитуриентам о том, что не разрешаются сумки больших размеров.

“При входе в посольство США вы можете иметь при себе только маленькую сумочку. Если у вас большая сумка, вам не позволят войти в посольство, и вы не сможете оставить свои вещи у сотрудников безопасности или в будке безопасности, находящейся на холме. Просим планировать визит таким образом, чтобы и мы смогли предоставить наши услуги так, как подобает”, - говорится в сообщении.