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Армения призывает Иран и США вести переговоры для недопущения обострения ситуации

Армения призывает Иран и США вести переговоры для недопущения обострения ситуации

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены последние развития в регионе. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Только что завершилось созванное у меня совещание, на котором мы обсудили события в регионе и ход выполнения поручений, данных мною еще в пятницу.

Развитие ситуации в регионе вызывает беспокойство. Наша позиция остается прежней. Армения не будет вовлечена в антииранские действия, Армения не будет вовлечена в антиамериканские действия, и наша надежда и призыв к дружественным нам Ирану и США немедленно предпринять переговоры, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации”, - написал Пашинян.




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