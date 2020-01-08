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Адвокаты Роберта Кочаряна подали кассационную апелляцию по вопросу меры пресечения

Адвокаты Роберта Кочаряна подали кассационную апелляцию по вопросу меры пресечения

Член адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян подал кассационную апелляцию на непризнание Апелляционным судом допустимого применения залога в отношении Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила адвокатская группа Кочаряна.

7 ноября суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян отклонил ходатайство защитников Роберта Кочаряна о признании допустимым применения в отношении нее залога в качестве меры пресечения.

20 декабря Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Лусине Абгарян отклонил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна, оставив в законной силе решение суда первой инстанции.




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