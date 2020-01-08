Адвокаты Роберта Кочаряна подали кассационную апелляцию по вопросу меры пресечения

Член адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян подал кассационную апелляцию на непризнание Апелляционным судом допустимого применения залога в отношении Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила адвокатская группа Кочаряна.

7 ноября суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян отклонил ходатайство защитников Роберта Кочаряна о признании допустимым применения в отношении нее залога в качестве меры пресечения.

20 декабря Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Лусине Абгарян отклонил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна, оставив в законной силе решение суда первой инстанции.