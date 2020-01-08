Чеферин поздравил Меликбекяна

Президент УЕФА Александр Чеферин поздравил Армена Меликбекяна с избранием на пост президента ФФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация футбола Армении.

“Уважаемый президент, уважаемый Армен!

С Новым Годом! Для меня приятно, что одним из первых писем этого года я поздравляю Вас с избранием на пост президента Федерации футбола Армении. Желаю серьезных успехов на этом посту. Он принесет Вам счастливые моменты и новые вызовы. Ваша природная любознательность и установленная высокая планка, которые были так важны в вашей бывшей деятельности в области спортивной журналистики, а также безграничная любовь к футболу, безусловно, помогут Вам раскрыть и реализовать новые возможности”, - говорится в поздравительном послании президента УЕФА.

Президенты ряда ассоциаций-членов УЕФА также поздравили Армена Меликбекяна с избранием на пост президента ФФА.