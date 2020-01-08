Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел пригласил госсекретаря Майка Помпео прийти в конгресс на слушания по Ирану 14 января.

"Цель слушаний - выполнение надзорных функций (конгресса) относительно региональной стратегии США по Ирану и Ближнему Востоку, в том числе политики и юридических представлений, которыми руководствовалась исполнительная власть, используя военную силу против Касема Сулеймани, ополченцев-шиитов и других целей в Ираке и в регионе", - говорится в письме Энгела Помпео, которое обнародовал комитет на своем сайте.

"Кроме того, комитет хотел бы знать, почему администрация Трампа считает, будто ее кампания по максимальному давлению на Иран и недавние авиаудары приводят Тегеран за стол переговоров и деэскалации напряженности в регионе", - говорится в письме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Помпео пока не ответил на приглашение.

Демократы в конгрессе критиковали убийство Сулеймани как опасный шаг, ведущий к эскалации напряженности в регионе и осуществленный без уведомления или консультаций с конгрессом.