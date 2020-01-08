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Зеленский призвал всех "воздержаться от спекуляций" вокруг катастрофы самолета в Иране

Зеленский призвал всех "воздержаться от спекуляций" вокруг катастрофы самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения "непроверенных версий" вокруг ситуации с крушением пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он в среду в своем телеграм-канале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране. По предварительным данным МВД Украины, в результате катастрофы погибли 180 человек. Президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и вылетел в Киев.

 




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БелТА

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