2019 год - был особо важным годом для ЕС

2019-ый был примечательным годом, полным разногласий и значимых событий внутри ЕС.

Год для ЕС был достаточно насыщен избирательными процессами. После выборов в Европарламент, прошедших весной 2019 года, последовавшим назначением руководителей ЕС и ряда важных европейских чиновников, уже к концу года в результате выборов членов Еврокомиссии окончательно были сформированы структура и состав новых законодательных и исполнительных ветвей ЕС. В течение избирательных процессов выявились несколько важных тенденций.

По итогам выборов в Европарламент традиционным европейским партиям удалось сохранить свои позиции (несмотря на то, что с 1979 года они не составляли абсолютного большинства), влияние чего наблюдалось и при назначении на руководящие должности ЕС.

Доверие к правым евроскептическим силам выросло, в результате чего им удалось укрепить свои позиции в парламенте. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами правые продвинулись вперед, однако их сил пока недостаточно для того, чтобы диктовать повестку, они могут лишь более или менее повлиять (препятствовать или замедлять) на некоторые законодательные процессы. Например, ультраправая или националистическая фракция “Идентичность и демократия” в Европарламенте получила 73 мандата, почти вдвое больше по сравнению с 36 мандатами в предыдущем парламенте. В частности, правые зафиксировали прорыв во Франции, Италии, Великобритании, Венгрии.

Следует заметить, что в 2019 году были установлены новые приоритеты европейской политики. В ближайшие годы в центре внимания нового состава Еврокомиссии будут, в частности, решение природно-климатических проблем и повестка оцифровки. В этом направлении ведутся активные работы. Представление 11 декабря Европейской комиссией дорожной карты “Европейской зеленой сделки” уже свидетельствует о важности и актуальности проблемы в Европе. Более того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провозгласила ее новой стратегией развития Европы, которая предусматривает до 2050 года стать первым в мире климатически нейтральным континентом (climate-neutral continent), развивать экономику и качество жизни, заботясь о природе, и этим “заразить” другие страны.

В числе приоритетов европейской политики также и развитие оборонной сферы. Стремление Европы быть более суверенной в сфере безопасности и обороны с каждым годом становится все более видимым в виде различных инициатив. В этом направлении значительные усилия прилагает именно Франция. Концепция создания общеевропейской оборонной армии предполагает не только укрепление внутренних возможностей, но и создание за пределами ЕС более сильной и влиятельной Европы, которая сможет повысить суверенитет Европы в оборонной сфере и снизить влияние НАТО в регионе. В этом плане интересно, каким будет сотрудничество с новым руководством ЕС в этой сфере. Достойно внимания то обстоятельство, что кандидатуру и. о. председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (бывший министр обороны Германии) предложил именно президент Франции. С которой совпадает его точка зрения относительно идеи создания общеевропейской армии, следовательно, это может стать основой для укрепления двустороннего сотрудничества и продвижения собственных приоритетов в европейской политике.

В течение всего года одним из вопросов повестки Европы были переговоры по Брекситу. Несмотря на то, что официальные переговоры по Брекситу начались еще в 2017 году, процесс из-за трудностей в достижении компромисса между Брюсселем и Лондоном до сих пор не получил своего разрешения. Логическое завершение процесса, обусловленного различными объективными и субъективными обстоятельствами, постоянно затягивается. Согласно Лиссабонскому договору, Великобритания обязалась покинуть структуру до 29 марта 2019 года. Затем во избежание сделки без “жесткого” Брексита на внеочередном саммите между руководителями ЕС и Терезой Мэй, состоявшемся в апреле 2019 года в Брюсселе, была достигнута договоренность о продлении срока процесса до 31 октября. Это давало Мэй 6 месяцев на получение поддержки со стороны парламентского большинства в ее сделке с Европейским союзом, что вновь было провалено. Теперь крайний срок процесса - 31 января 2020 года.

Гоар Ованнисян

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