По предварительным данным, среди жертв крушения украинского самолета в Иране граждан Армении нет

По предварительным данным, среди жертв крушения украинского авиалайнера “Boeing-737” в Иране нет граждан Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“По предварительным данным, в списке жертв крушения украинского самолета “Boeing-737” в Иране нет имен граждан Армении”, - написала Нагдалян.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.