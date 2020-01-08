На пограничных пропускных пунктах зарегистрированы лица с подозрениями на инфекционные заболевания

В праздничные дни Инспекционный орган здравоохранения и труда работал в усиленном режиме. Учитывая большой поток выехавших из страны и прибывающих в страну в дни отдыха, на пограничных контрольных пунктах, в частности, на пограничных медико-санитарных пунктах Баграташена, Бавры, Айрум-Джилиза и Гогаван-Привольного, контролирующих въезд и выезд в Грузию, осуществлялся усиленный контроль за прибывшими в страну гражданами. Учитывались клинические признаки и данные автоматического измерения температуры, характерные при инфекционных заболеваниях.

Как сообщает Арменпресс, Инспекционный орган здравоохранения и труда сообщает, что в ходе контроля в результате автоматической термометрии на пропускном пункте государственной границы был зарегистрирован въезд в страну нескольких лиц с подозрениями на инфекционные заболевания, все они прибыли из Грузии.

Эпидемиологи пограничных медико-санитарных контрольных пунктов АТМ на пограничных пунктах медико-санитарного контроля Бавры и Айрум-Джилизы зафиксировали наличие высокой температуры у пяти человек, у одного из которых это сопровождалось сыпью неизвестного характера.

О наличии температуры у данных лиц было сообщено соответствующим территориальным поликлиникам для установления контроля над ними.