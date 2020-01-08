Автор фейк страницы “Диана Арутюнян” арестован

Автору фейк страницы “Диана Арутюнян” предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Ему предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 226 Уголовного кодекса РА (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, публично или с использованием средств информации) и части 1 статьи 254 (незаконное завладение компьютерной информацией).

3 января на странице Facebook “Диана Арутюнян” была опубликована информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США в связи с действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана. Эта ложная информация получила распространение и в азербайджанских и в иранских СМИ. Публичное распространение ложных новостей подобного содержания, направленных на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, спекуляция на информационно-пропагандистском поле нанесла существенный ущерб интересам национальной безопасности Республики Армения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Армении, была установлена личность ведущего фейковой страницы “Диана Арутюнян” в социальной сети Facebook. Последний был подвергнут приводу и представил разъяснения относительно своих действий.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РА, ведется предварительное следствие.