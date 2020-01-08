СНБО: в авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создал оперативный штаб с целью выяснения обстоятельств крушения пассажирского самолета "Международный авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, где погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом в среду сообщила пресс-служба СНБО.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что "подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа".

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, главы силовых ведомств. Руководство штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации", - добавили в пресс-службе СНБО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

В Иране разбился Boeing-737 "Международных линий Украины". На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.