СНБО: в авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создал оперативный штаб с целью выяснения обстоятельств крушения пассажирского самолета "Международный авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, где погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом в среду сообщила пресс-служба СНБО.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что "подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа".
В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, главы силовых ведомств. Руководство штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации", - добавили в пресс-службе СНБО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.
В Иране разбился Boeing-737 "Международных линий Украины". На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
- Самолетпотерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана, сообщает Reuters.
- Boeing направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
- По информации агентства Fars, авария произошла из-за технической неисправности.
- На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.
- В МИД Украинысообщили, что пассажиры и экипаж погибли.
- В концерне Boeingизучают информацию о крушении в Иране украинского самолета его производства.
- Иранские службы спасенияобнаружили бортовой самописец Boeing-737. Как отмечается, черный ящик нашли в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам.
- Президент Украины Владимир Зеленскийвыразил соболезнования родственникам погибших. Он прервалпоездку в Оман и срочно возвращается в Киев.