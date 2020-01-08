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Появилось видео c места крушения украинского самолета в Тегеране

Появилось видео c места крушения украинского самолета в Тегеране

Опубликовано видео с места крушениялайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

На кадрах видны обломки самолета. На месте авиакатастрофы работают спасательные команды, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился украинский авиалайнер. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде. Они все погибли.

 




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