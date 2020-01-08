Появилось видео c места крушения украинского самолета в Тегеране
11:21, 8 Январь, 2020
Опубликовано видео с места крушениялайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.
На кадрах видны обломки самолета. На месте авиакатастрофы работают спасательные команды, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился украинский авиалайнер. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде. Они все погибли.
Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020
The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy