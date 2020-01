Появилось видео c места крушения украинского самолета в Тегеране

Опубликовано видео с места крушениялайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

На кадрах видны обломки самолета. На месте авиакатастрофы работают спасательные команды, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился украинский авиалайнер. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде. Они все погибли.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy