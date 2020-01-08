Комитет гражданской авиации РА выражает соболезнования в связи с крушением украинского самолета

Комитет гражданской авиации Армении выражает глубокие соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой самолета “Боинг-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, разбившегося вблизи Тегерана.

“Комитет гражданской авиации выражает свои соболезнования родным и коллегам погибших”, - говорится в заявлении комитета.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.