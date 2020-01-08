Гарегин II выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Иране

Католикос Всех Армян Гарегин II выразил соболезнования семьям и родным погибших в результате крушения украинского самолета в Иране. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

“Мы выражаем соболезнования семьям и родным погибших при крушении украинского самолета “Boeing-737” в Иране. Пусть их души покоятся в мире”, - говорится в послании Католикоса Всех Армян.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.