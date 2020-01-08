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В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5

В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5

Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 — произошли в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер", сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 2.20 по времени UTC (5.20 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг залегал на глубине десяти километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второе землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 3.19 по времени UTC (6.19 мск). Эпицентр располагался в 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг также залегал на глубине десяти километров.

 




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