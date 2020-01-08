В посольстве Ирана в Армении откроется Книга соболезнований в связи с кончиной Касема Солеймани

В посольстве Исламской Республики Иран в Республике Армения в связи с кончиной командира спецподразделения “КСИР” Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Солеймани будет открыта Книга соболезнований.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в посольстве ИРИ.

“Книга соболезнований будет открыта сегодня с 15: 00 до 17: 00, и завтра с 11:00 до 13:00”,-сообщили в посольстве ИРИ в Армении.

3 января Касем Солеймани был убит при нанесении удара ВВС США в окрестностях международного аэропорта Багдада. Распоряжение нанести удар был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Вооруженные силы США заявили, что это была оборонительная операция для предотвращения дальнейшей атаки на интересы США в регионе. США считают Солеймани ответственным за одобрение проведения акций протеста 31 декабря перед посольством США в Багдаде, а президент США Трамп отметил, что Солейман “убил или тяжело ранил тысячи американцев”. Иранский телеканал “Press TV” сообщил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал жестко ответить виновным в убийстве Солеймани, отметив, что Иран и другие страны региона отомстят США. Хаменеи объявил 3 дня национального траура.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США. Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и ВС США сообщил, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейшего развития событий, а глава Госдепартамента Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон учел любой ответ, который может последовать со стороны Ирана.

Министерство иностранных дел Армении в своем заявлении выразило глубокую озабоченность в связи с событиями в Багдаде, отметив, что они могут поставить под угрозу региональный мир и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. “Армения выступает исключительно с позиций разрядки ситуации мирными средствами”, - заявили в МИД Армении.