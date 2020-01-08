США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Полеты гражданских самолетов США запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации (FAA).

Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Директива относится ко всем американским авиакомпаниям, всем лицам, сертифицированным FAA, и всем операторам самолетов, зарегистрированных в США.