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США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Полеты гражданских самолетов США запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации (FAA).

Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Директива относится ко всем американским авиакомпаниям, всем лицам, сертифицированным FAA, и всем операторам самолетов, зарегистрированных в США.

 

 

 




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