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КСИР назвал Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани

КСИР назвал Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал Израиль соучастником убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации, которое приводит агентство Fars.

"В рамках этого преступления [убийство Сулеймани] мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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