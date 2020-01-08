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СМИ опубликовали видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

СМИ опубликовали видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

Телеканал Press TV опубликовал предполагаемое видео ракетного удара с территории Ирана по американским военным объектам в Ираке. 

По данным телекомпании ABC, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как сообщает Press TV, в КСИР заявили, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

 

 




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