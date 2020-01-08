Зограб Мнацаканян выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Иране

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования в связи с крушением самолета, следовавшего из Тегерана в Киев. Как передает Арменпресс, глава МИД Армении сделал запись в своем микроблоге в Twitter:

“Поступила очень плохая новость о крушении “Boeing 737”, следовавшего из Тегерана в Киев. Выражаю глубокие соболезнования семьям и родным погибших”, - написал Зограб Мнацаканян.

Авиалайнер “Boeing-737” авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, со 176 пассажирами и членами экипажа, потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

По данным агентства “IRNA”, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, в Министерство иностранных дел ИРИ был направлен запрос, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета граждане Армении.

По данным агентства “Fars”, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство “Рейтер” сообщало, что самолет направлялся из аэропорта имама Хомейни в Киев. На место крушения отправлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.